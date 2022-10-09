Gazeteci Yücekaya, TOBB delegeliğine seçildi

Seçimde ‘Sarı’ listenin öncüsü olan İrfan Torunoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığına tek liste halinde girdi. Yapılan seçimde İrfan Torunoğlu Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın yönetim kurulu başkanlığına seçilirken, yeni yönetim belirlendi, disiplin kurulu ve TOBB Genel Kurul delegeliği seçimleri de yapıldı. Seçimler sonucunda Güne Bakış Gazetesi İmtiyaz Sahibi de olan ATSO Basın ve Eğitim Komisyon Üyesi gazeteci Mustafa Yücekaya, TOBB Genel Kurul Delegeliğine seçildi.

Yapılan seçim sonucunda ATSO Yönetim Kurulu üyeliklerine; Abdurrahman Şan, Ahmet Genç, Cengiz Yalçın, Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Hacı Dikmen, İsmet Atay, Mahmut Arslan, Mehmet Eroğlu, Nazım Serdar Kaynak, Şerif Yıldırım seçilirken, TOBB Genel Kurul Delegeliğine İbrahim Halil Akgün, Ragıp Aras, Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mustafa Yücekaya seçildi. Disiplin kurulu üyeliğine ise İbrahim Hamdi Oral, Dilaver Bayır, Salih Beyazyıldız, Mahmut Gazi Karaaslan, Murat Bilgiç, Özgür Bülent Açıkgöz seçildi.

Seçimleri değerlendiren ATSO Basın ve Eğitim Komisyon Üyesi ve TOBB Genel Kurul Delegesi Mustafa Yücekaya, “Bir demokrasi şöleni içerisinde tamamlanan ATSO seçimleri nedeniyle bize güvenerek destek veren ve seçimde başarı göstererek kazanan tüm arkadaşlarımı kutluyorum. 1 Ekim 2022 tarihinde yapılan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meslek Grubu seçimlerinde; meclis üyeliğine, 08 Ekim 2022 tarihinde yapılan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim seçimlerinde; TOBB Delegesi Seçilmem de desteklerini esirgemeyen bütün iş insanlarına, değerli dostlarım ve kıymetli meclis üyesi arkadaşlarıma, teşekkür ederim. Bu vesileyle, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını seçilen kıymetli yol arkadaşım sayın İrfan Torunuğlu'nu, meclis Başkanlığına seçilen sayın Gani Bereket’i, yönetim kurulumuzun sayın üyelerini, disiplin kurulumuzun sayın üyelerini, TOBB Genel Kurulunun sayın delegelerini tebrik eder, seçimin başta Adıyaman’ımız olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını temenni eder, selam ve saygılarımı sunarım.” dedi.