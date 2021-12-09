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Gazeteci Alkuş’tan, Kılınç ve Işık’a ziyaret

Adıyaman Ses Haber İmtiyaz Sahibi Burak Alkuş, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreteri Av. Sami Işık’ı ziyaret etti.

09 Aralık 2021 Perşembe 10:21
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Gazeteci Alkuş’tan, Kılınç ve Işık’a ziyaret

Ziyaretlere ilişkin açıklamada bulunan Gazeteci Burak Alkuş,"Bizleri makamlarında ağırlayan Adıyaman’ımız için önemli görevlerde bulunan değerli büyüklerime teşekkür ediyorum. Belediye ve Özel İdare hudutlarında yapılan yatırım ile projeleri dinledik ve gerçekten çok başarılı çalışmalara imza atılıyor. Adıyaman’ımız için yapılan gayret ve fedakarlıklar için basın olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."dedi.
Başkan Kılınç ve Işık ise yayın hayatını başarıyla sürdüren haber sitesinin çalışmalarında dolayı Alkuş'a başarılar diledi.

 

Kaynak: PHA
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