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Fikret Keleş; Gönüllü gençlerle değerlendirme toplantısı yaptı

Gençlik Merkezleri 2022 - 2023 yılı değerlendirme, İstişare ve planlama toplantısı Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş başkanlığında Hizmet Müdürleri, Gençlik Merkezi Müdürleri, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri, Yurt Müdürleri, Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençlik Liderin katılımıyla yapıldı.

26 Ekim 2022 Çarşamba 10:27
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Fikret Keleş; Gönüllü gençlerle değerlendirme toplantısı yaptı

GSB Adıyaman Yurdu Konferans Salonunda yapılan değerlendirme toplantısında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş; ”Gençlik Merkezlerinde gençlerin ilgi ve ihtiyaçları çerçevesinde ve talepleri doğrultusunda serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı oluyoruz. Sosyal ve kişisel gelişmelerine katkıda bulunmak, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, gençlere rehberlik ve danışmanlık yapmak, zararlı alışkanlıklara karşı onları bilinçlendirmek amacıyla her türlü faaliyetin düzenlendiği koordinasyon ve lojistik merkezlerimiz tüm gençlerin hizmetindedir” dedi.

Gençlik Merkezlerimizde yapılan atölye ve kulüp çalışmaları,  hareketlilik programları,  söyleyiş,  panel,  müzik,  spor,  sinema,  şehir gezisi vb. faaliyetlerin gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, Bakanlığımıza bağlı GSB yurtlarında yoğun bir biçimde uygulanması için gerekli tedbirlerin alınması ve koordinasyonun sağlanması hususunda toplantı yapıldığını belirten İl Müdürü Keleş;” Gençlik bizim en büyük gücümüz, gençlik bizim en büyük inancımız ve umudumuz. O yüzden gençlerimizle birlikte çalışmak, gençlerimizle birlikte üretmek bizim felsefemiz, yol haritamız. Adıyaman’da 3 Gençlik Merkezi, 7 Genç Ofis ile ilimizde 38 binden fazla gence sosyal ve sportif faaliyetler düzenliyoruz. Gençlerimizin vakitlerini dolu dolu geçirdikleri her türlü donanıma sahip olan, Gençlik Merkezlerimizde ve Genç Ofislerimizde gençlerimiz tamamen ücretsiz olarak kurslara katılıyor ve bütün imkânlardan faydalanabiliyor. Ben ilimizdeki bütün gençlerimizi “Gençlik Merkezimizde Sen Varsın”  sloganı ile Gençlik Merkezlerimize davet ediyorum” dedi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 26.10.2022 13:08
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