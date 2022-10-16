Fatih mahallesinde kaldırım düzenleme çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih Mahallesi'nde kaldırım düzenleme çalışması yapıldı.Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, ihtiyaç duyulan noktalarda sürdürdükleri kaldırım yenileme çalışmalarına Fatih Mahallesinde devam ettiklerini belirterek, çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.Mahalle sakinleri ise yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve ekibine teşekkür etti.