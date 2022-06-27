Evde tıraş hizmeti mahalle mahalle devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sağlığı müsaade etmeyen ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar ile özellikle de yaşlılar için saç ve sakal kesimi hizmetine ara vermeden devam ediyor.

Sürdürülen proje ile ilgili bilgi veren yetkililer, ihtiyaç sahibi yaşlılar ve engellilere yönelik çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "İlimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın dertlerine ortak olmak ve yardımlarımızla çözüm yolları üreterek sıkıntılarını asgariye indirmek için çalışıyoruz. Çalışmalarımızdan birisi de ihtiyaç sahibi yaşlılarımıza, engelli vatandaşlarımıza ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yönelik kişisel bakım hizmeti oldu. Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç'ın talimatları doğrultusunda, görevli erkek kuaförlerimiz tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız evlerinde ziyaret edilerek, saç-sakal tıraşları gibi kişisel bakımları yapılıyor. Bu kapsamda son olarak bu projemizi Esentepe, Altınşehir, Sümerevler ve Fatih Mahallemizdeki vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirdik" diye konuştu.

Hizmetten yararlanan vatandaşlar ise duydukları memnuniyeti ve mutluluğu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.