ESOB Başkanı Koç: Esnaflarımızın hakkını her zaman savunduk

Perşembe günü temeller çay ocağında yapılacak olan Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanlığı seçimine esnafları davet eden ESOB Hüseyin Koç,"Esnaflarımızın hakkını her zaman savunduk savunmaya devam edeceğiz."dedi.

"Esnaflarımızın sesi olacağız"

Kazandıkları taktirde Çelikhan'ın kazanacağını belirten Koç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öncelikle tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı işler diler ve bol kazançlar diliyorum. İlçemizde iki dönemdir yürüttüğüm görevi her zaman esnaf ve sanatkârlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Esnaf ve sanatkarlarımız her şeyin en güzeline layıktır. Bu görevi yürüttüğümüz müddetçe hep esnaflarımızın sesi olacağız. Esnaflarımızın hakkını her zaman savunduk savunmaya devam edeceğiz. Biz kazanırsak esnaf kazanmıştır ve Çelikhan kazanmıştır. Şimdilik hayırlı olsun tüm esnaf ve sanatkarlarımıza şahsım ve yönetim kurulu adına herkese teşekkür eder saygılarımı sunarım"