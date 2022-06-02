Esnaf Temsilcilerinden, Başkan Kılınç'a nezaket ziyareti

Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Adnan Kırıktaş ile Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Mahmut Yücel ve beraberindeki heyet, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Kılınç, nazik ziyaretlerinden ötürü misafirlerine teşekkür etti.

Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Adnan Kırıktaş ile Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Mahmut Yücel ise yaptıkları konuşmada, kendilerini ağırlayan Belediye Başkanı Kılınç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Kılınç ve misafirleri, esnaf ve sanatkârların güncel durumları ve beklentileri konusunda fikir alışverişinde bulundu.