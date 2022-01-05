Eski Samsat Caddesinde kaldırım çalışması devam ediyor

Eski Samsat Caddesi’nde gerçekleştirilen kaldırım yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, sözlerini şöyle tamamladı: "Adıyaman Belediyesi olarak şehir merkezindeki ihtiyaç duyulan tüm noktalarda kaldırımlar yenilenecek. Bu noktalardan bir tanesi olan Eski Samsat Caddesindeki çalışmalar devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmamızı bitirerek, halkımızın hizmetine sunacağız.”

Gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren cadde sakinleri ise emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: PHA