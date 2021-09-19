Eski Devlet Bakanı Tüzmen, Adıyaman’da çiğköfte yoğurdu

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ile Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın katıldığı Harfane programında Kürşad Tüzmen, çiğköfte yoğurup davetlilere ikramda bulundu.

Sporcu kişiliği ve motosiklet tutkusuyla tanınan Kürşad Tüzmen, program kapsamında UNESCO tarafından dünyanın 7 harikasından birisi olarak gösterilen ve dünyada güneşin en güzel doğup-battığı yer olarak bilinen Nemrut Dağı’na hayran kaldı.

Şehrin tarihi mekanlarını ziyaret eden Tüzmen, Türkiye’de en çok bademin üretildiği kent olan ve bundan dolayı badem diyarı olarak bilinen Adıyaman’da badem hasadına da katıldı.

Ziyaretler sonunda Adıyaman’ın en eski kültürlerinden bir tanesi olan Harfane programına katılan Kürşad Tüzmen, yöresel türküler eşliğinde gerçekleşen programda kendi elleriyle Adıyaman çiğköfte hazırlayarak, katılımcılara ikram etti.

Her hafta Pazar günü saat 11.15’te Haber Global ekranlarında yayınlanan, son olarak Adıyaman’ın gelenek ve göreneklerinin, yöresel lezzetlerinin ve insan hikayelerinin konu edindiği ‘Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim’ programının önümüzdeki haftalarda yayınlanacağı açıklandı.