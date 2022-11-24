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Ersin Tatar Adıyaman’a geliyor

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 25 Kasım Cuma günü Adıyaman’da "Akdenizde Son Gelişmeler Çerçevesinde Mavi Vatan ve Kıbrıs" başlığıyla bir konferans vereceğini açıkladı.

24 Kasım 2022 Perşembe 17:52
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Ersin Tatar Adıyaman’a geliyor

Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans salonunda düzenlenecek konferans programını organize eden GAP Gazeteciler Birliğinin Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz,"Akdeniz’in ısındığı günümüzde, meseleyi birinci elden Sayın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan dinlemek, bölge insanını vatandaşları bilgilendirmek açısından bu konferansın son derece yararlı olacağına inanıyorum. 
Türkiye’yi Akdeniz’de Ege’de sıkıştırmak, Akdeniz’in ve Ege’nin doğal zenginliklerini, yeraltı zenginliklerini sömürmek isteyen, Türkiye’nin hak ve çıkarlarını aralarında pay etmeye çalışan sömürgeci devletlere ve kuruluşlara karşı günümüzde Türkiye büyük bir mücadele vermektedir.  Türkiye ve KKTC’nin uluslararası kuruluşlar ve batı toplumuna davasını iyi anlatmasında, dünya kamuoyuna duyurmada sadece devlet imkânlarıyla değil, STK’larında bu alanda görev ve sorumlulukları vardır. Sömürgecilerin Ege’de Akdeniz’de gerginliği tırmandırmaya çalıştığı bu ortamda halkın bilgi edinmesine etkin bir gazeteciler meslek kuruluşu olarak katkı sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye-KKTC ilişkilerinin de gelişmesine katkı sağlayacak Sayın Cumhurbaşkanının Adıyaman ziyaretiyle, Adıyaman’ın ve bölgenin tarihi turistik mekânlarının da tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyorum"dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 'Akdeniz'de Son Gelişmeler Çerçevesinde Mavi Vatan ve Kıbrıs' konferansını izlemek üzere çok sayıda gazetecinin de bölgeden Adıyaman’a gelmeleri bekleniyor.

Kaynak: PHA
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