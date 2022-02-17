Ergüder'in katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, 2020-2021 yılları 12 aylık ve 2021-2022 yılları ocak aylarında yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

İlçede yapılan asayiş çalışmaları hakkında bilgi alan Ergüder, 2022 yılı değerlendirmesi yapılarak emniyet ve asayişin sağlanmasında risk oluşturabilecek hususların genel analizi ve tedbirler noktasında dikkat edilmesi gereken konular hususunda gerekli değerlendirmeler yapıldı.

Ergüder, daha sonra personellerle bir araya gelerek, gayretli ve başarılı çalışmaları nedeniyle tebrik etti. Aynı performans ve gayretle 2022 yılı içerisinde de çalışmalara devam edilmesinin, suç ve suçlu ile mücadelede devletin tüm imkanlarını kullanarak azim ve kararlılıkla çalışılması yönünde hatırlatmada bulunan Ergüder, başarılar diledi.

Ergüder, daha sonra İlçe Kaymakamı Selami Korkutata'nı ziyaret ederek, ilçe hakkında değerlendirmede bulundu.