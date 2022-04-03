Ergüder'den Eğitimci Bakır’a 'Teşekkür Belgesi'

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, teşkilata verdiği maddi ve manevi destekten ötürü Simya Koleji sahibi Eğitimci-Hukukçu Bülent Bakır'a maddi ve manevi desteğinden ötürü 'Teşekkür Belgesi' taktim etti.

"Birlikte Güçlüyüz” düsturuyla; Türk Polis Teşkilatımızın gücüne güç katmak adına göstermiş olduğunuz maddi ve manevi desteklerinizden dolayı teşekkür ederim" şeklinde yer alan teşekkür beldesini Simya Koleji sahibi Eğitimci-Hukukçu Bülent Bakır'a taktim eden İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, katkılarından ötürü teşekkür etti.

"Bizler her zaman maddi ve manevi olarak polisimizin yanındayız"

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'ün makamında gerçekleşen törende konuşan Eğitimci-Hukukçu Bülent Bakır,"Sayın müdürümüz bizi bu belgeyle onurlandırdı. Kendisi görevine düşkün, çalışkan, mütevazi ve dost canlısı bir insandır, aynı zamanda Adıyaman için bir şans olduğuna inanıyorum. Bizler her zaman maddi ve manevi olarak polisimizin yanındayız. Sizin vasıtanızla Sayın İbrahim Ergüder müdürümüze teşekkür eder, onun şahsında tüm polis teşkilatımıza başarılar diliyorum"dedi.