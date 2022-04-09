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Ergüder'den '10 Nisan Polis Günü' mesajı

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Türk Polis Teşkilatı'nın 10 Nisan Polis Günü'nü kutlayarak, huzur ve güvenliğini tesis etmek için yeni kahramanlık destanları yazmaya devam edileceğini söyledi.

09 Nisan 2022 Cumartesi 00:29
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Ergüder'den '10 Nisan Polis Günü' mesajı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177’nci yıldönümü nedeniyle mesaj yayınlayan Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak, huzur ve güvenliğini tesis etmek için gelecek nesillere gururla aktarılacak yeni kahramanlık destanları yazmaya devam edeceğini söyledi.
"Meslektaşlarıma ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum"
Meslektaşlarının ve ailelerinin 10 Nisan Polis Günü'nü kutlayan İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder,"177 yıllık tarihine nice kahramanlık destanlarını sığdıran, kuruluşundan bugüne milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş Türk Polis Teşkilatı, bugünde aynı yüksek vatanseverlik ruhu ve heyecanıyla, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü korumak, huzur ve güvenliğini tesis etmek için gelecek nesillere gururla aktarılacak yeni kahramanlık destanları yazmaya devam etmektedir.
Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini kendi can ve mal güvenliğinden üstün tutarak "Birlikte Güçlüyüz" görev anlayış ve şuuruyla gece ve gündüz demeden 7/24 hizmetler gerçekleştiren çok değerli meslektaşlarımın ve ailelerinin 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyorum.
Ülkemizin güvenliği halkımızın huzuru için yüksek bir şuurla görev yaparken bu uğurda canlarını feda eden aziz Şehitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi minnetle anıyor, kader birliği yaptığım çok değerli meslektaşlarıma ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA
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