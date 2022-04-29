Ergüder: Asayiş ve trafik yönüyle ek tedbirler alınmıştır

"Asayiş ve trafik yönüyle ek tedbirler alınmıştır"

Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm tedbirlerin alındığını ve kalabalık alanlarda sivil başta olmak üzere resmi ekiplerle ek tedbirler alındığını hatırlatan Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder,"Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramlarını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmeleri amacıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce asayiş ve trafik yönüyle ek tedbirler alınmıştır.

Bayram öncesinde de vatandaşlarımızın alışveriş yapmak, kabir ziyaretinde bulunmak, yolculuk yapmak amacıyla kalabalık oluşması muhtemel yerlerde gerek sivil, gerekse resmi polis görevlendirerek tüm tedbirler alınmıştır."dedi.

"Trafikte sabırlı araç kullanarak tüm kurallara uyalım"

Vatandaşları hırsızlıklara karşı uyaran Ergüder,"Önceki bayramlarda yaşamış olduğumuz Kovid-19 salgını altında geçirmiş olduğumuz buruk bayramlardan sonra bu bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmek, sevdiklerimizle buluşmak, çocuklarımızın bayram coşkunu en üst seviyede yaşatmak özlemi içerisindeyiz. Bayramımızı esenlik içerisinde geçirmek için de; başta trafik kuralları olmak üzere kişisel tüm tedbirler göz ardı edilmeden, "Birlikte Güçlüyüz" mottosuyla hep birlikte Ramazan Bayramımızı kutlayacağız. Kısa süreli de olsa evden ayrıldığımızda kapı ve pencerelerimizi kilitlediğimizden, araç içlerinde kıymetli eşyaları bırakmadığımızdan, kalabalık alışveriş yerlerinde çantalarımızı güvenli şekilde taşıdığımızdan emin olalım. Trafikte sabırlı araç kullanarak tüm kurallara uyalım ve sevdiklerimize bir nebze geç de olsa güven içerisinde kavuşalım. Tüm şüpheli durumları 112 Acil Telefonunu arayarak 7/24 vatandaşlarımıza hizmet eden polisimize bildirelim. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak tüm vatandaşlarımıza sevdikleriyle beraber sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir Ramazan Bayramı diliyoruz."şeklinde konuştu.