Erdoğan karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi - Videolu Haber

İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl için de olası kar yağışı durumlarda acil müdahale amaçlı hazırda bulunan ekipler kar yağışıyla beraber sahaya inerek çalışmalara devam ettiğini belirten İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, bu yıl alışık olmadıkları durumla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, yağışın başladığı ilk gün ekipler sahada çalışmalara başladığını söyledi.

Karla mücadele çalışmalarını değerlendiren Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan şunları ifade etti:

"İl Özel İdaresi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda kar yağışının yoğun olarak yaşandığı bölgelere anında müdahale etmek ve herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmemesi adına ekiplerimiz her daim hazırda bekletilmektedir. Yalnız bu yıl gerçekten de alışık olmadığımız bir durumla karşılaştık. Geçtiğimiz yıllarda sadece yüksek kesimlerde kar yağışının yaşandığı ve sadece bu bölgelerin etkilendiği bilinmektedir. Bu yıl ise kış mevsiminin sert yaşandığı ve tüm Adıyaman'ı etkileyen bir kar yağışıyla karşılaştık. Tabi ki; bizler kış mevsimine girmeden önce İl Özel İdaresi olarak karla mücadele ekiplerimizi oluşturarak tüm öngörüleri dikkate almaktayız. Lakin bu yıl Adıyaman son 20 yılın en fazla kar yağışını alarak biraz işlerimizi zorlaştırdı. Buna rağmen İl Özel İdaresi tüm imkanlarını en verimli şekilde kullanarak çalışmalara başladı. Adıyaman il genelinde 18 Ocak ile 26 Ocak 2022 tarihleri arasında meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi'nin yol ağında bulunan tüm köy yolları ulaşıma kapanmıştı. Yağışın başladığı ilk gün bizler önceliklerimizi belirledik ve ona göre bir plan hazırlayarak çalışmalara başladık. Kar yağışı sırasında yollarda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması, 112 Acil Çağrı Merkezi vasıtasıyla yardım talep edenlerin hastanelere ulaşımının sağlanması ve köy yollarının ivedilikle açılabilmesi için Adıyaman İl Özel İdaresi araçları ve İdaremizce kiralanmış olan iş makineleriyle yağışın başladığı günden bu yana 24 saat esasına göre karla mücadele çalışması yürütülmektedir.”dedi.

Telefonlarını açık tutarak hangi saatte olursa olsun muhtarlarla ile irtibat halinde olduklarını aktaran Erdoğan, “ Tabi bizler acil durum gibi bilgilere ulaşmak için köy muhtarlarımız ile sürekli iletişim halindeydik. Olası bir durumda hemen müdahale etmek için bizler, kurum amirleri ve idaremize bağlı ekiplerimiz her daim telefonlarımızı açık tutarak hangi saatte olursa olsun muhtarlarımız ile irtibat halindeydik. Yağışın başladığı ilk gün köy yollarına ulaşmak için bazı öncelikleri de değerlendirdik. Bu durumda yapılan çalışmalar sırasında hemşehrilerimizin mağdur edilmemesi için Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Merkez, Samsat, Sincik, Tut ilçeleri sınırlarında kapalı bulunan Karayolları yol ağındaki yolların ve Belediyelere ait yolların açılması işlerine öncelik verilmiş, birden fazla olmak kaydıyla İdaremize ait yakıt kullanılarak yollar açılmıştır. Tabi bizler sadece bir konuya değil tüm ilimize odaklanarak çalışmalarımızı sürdürdük. Bu bağlam karla mücadele de İl Özel İdaresi olarak hem Karayolları ile hem belediyeler ile hem de TPAO ile ortaklaşa bir çalışmada sergiledik.” Şeklinde konuştu.

452 köy ve 513 mezraya ait toplam 3342 kilometrelik yolun tamamında karla mücadele ettiklerini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Adıyaman İl Özel İdaresi yol ağında 452 köy 513 mezraya ait toplam 3342 km yol olup, tamamında karla mücadele çalışması yürütülmektedir. Tabi çalışmalarımız bir taraftan aralıksız devam ederken diğer taraftan da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle açılmış yolların tekrar kapanmasıyla beraber yapılan çalışmaların tekrarlanmasına neden olunmuştur. Karla mücadele çalışmaları kapsamında ilk günden bu yana 4 dozer, 15 greyder, 36 kepçe, 16 servis aracı ve 110 personel ile çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Bu saydığımız araçların çoğunluğu idaremize ait olmakla birlikte bir kısım araçlar ise kiralama usulüyle sahada çalışmaktadır. Araç kiralamasında ki en temel amacımız yol ağımızın geniş olması ve hemşehrilerimizin mağdur olmamasıdır. 31 Ocak 2022 tarihi itibariyle İlimizin kuzey kesimlerinde özellikle Sincik, Çelikhan ve Gerger ilçelerinde kar yağışı devam etmekte olup; Merkez İlçede 1 Mezra, Çelikhan İlçesinde 3 Köy, Gerger İlçesinde 5 Köy ve 20 Mezra, Gölbaşı İlçesinde 2 Mezra, Kahta İlçesinde 1 Mezra, Sincik İlçesinde 3 Köy ve 6 Mezra olmak üzere toplam 41 birime ulaşım sağlanamamaktadır. Herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için en kısa sürede kapalı olan köy ve mezra yollarının açılması çalışmalarına devam edilmektedir. Gerçekten de İl Özel İdaresi olarak özverili bir çalışma yürüterek bu zamana kadar işlerimiz de her hangi bir aksaklık yaşamadık. Bunun en büyük kanıtı İl Özel İdaremizin kıymetli personellerinin mesai mefhumu gözetmeksizin sahada gösterdikleri performanstır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tabi bu mevsimin zorluğunu hep birlikte yaşıyoruz. İl Özel İdaresi olarak böylesi durumlarda gerçekten de olağanüstü konuları en iyi şekilde yöneterek çalışmalara yön veren ve hemşehrilerimizin olumsuz etkilenmemesi adına var gücüyle çalışan İl Özel İdaresi yöneticilerine çok teşekkür ederim”

