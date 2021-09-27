Erdemoğlu Ailesinden Teşekkür

TEŞEKKÜR
Besni Mehmet Erdemoğlu Yerleşkesinde Toplu Temel Atma Törenlerini Gerçekleştirdiğimiz;
ALİ ERDEMOĞLU 16 DERSLİK MESLEK YÜKSEK OKULU (Besni)
MEHMET ERDEMOĞLU YERLEŞKESİ LOJMANI (Besni)
MEHMET ERDEMOĞLU 24 DERSLİK İLKOKULU (Adıyaman)
SERVİ ERDEMOĞLU 6 DERSLİK ANAOKULU (Adıyaman)
AYSEL ERDEMOĞLU 24 DERSLİK ANADOLU LİSESİ (Besni)
İLE
Besni Ali Erdemoğlu Fen Lisesinde Toplu Açılışlarını Gerçekleştirdiğimiz;
ALİ ERDEMOĞLU FEN LİSESİ (Besni)
MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ (Tut)
ALİ ERDEMOĞLU SAĞLIK EVİ (Oyratlı Köyü) MEHMET ERDEMOĞLU KÖPRÜSÜ (Besni) SASA MEHMET ERDEMOĞLU KREŞ ve ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIM EVİ (Adana)
Açılışına
BİZZAT KATILAN, MAZERETLERİ NEDENİYLE TÖRENİMİZE KATILAMADIKLARI İÇİN TELEFONLA ARAYARAK VEYA TELGRAF ÇEKEREK BU MUTLU GÜNÜMÜZÜ BİZİMLE PAYLAŞAN
HAZİNE VE MALİYE BAKANI SAYIN LÜTFİ ELVAN’A
GAZİANTEP VALİSİ SAYIN DAVUT GÜL’E
ADIYAMAN VALİSİ SAYIN MAHMUT ÇUHADAR’A
GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ERDOĞAN’A
GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SAYIN BAYRAM YILMAZKAYA’YA
GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SAYIN İRFAN KAPLAN’A
GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHİTTİN TAŞDOĞAN’A
ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET AYDIN’A
ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHAMMET FATİH TOPRAK’A,
UŞAK MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ALTIN’A
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAYIN FATMA ŞAHİN’E
ADIYAMAN BAŞSAVCISI SAYIN BOZAN ÇELİK’E
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ SAYIN MEHMET TURĞUT’A
ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN KILINÇ’A
UŞAK BELEDİYE BAŞKANI SAYIN MEHMET YAKIN’A
GAZİANTEP İL MÜFTÜSÜ SAYIN DR.HÜSEYİN HAZIRLAR’A
GAZİANTEP SGK İL MÜDÜRÜ SAYIN MEHMET UZUN’A
ADIYAMAN EMNİYET MÜDÜRÜ SAYIN İBRAHİM ERGÜDER’E
ADIYAMAN İL JANDARMA KOMUTANI JANDARMA ALBAY SAYIN BİLGEHAN YEŞİLYURT’A
ADIYAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SAYIN HAKAN GÖNEN’E
ADIYAMAN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ SAYIN FEHMİ ÇELİK’E
ADIYAMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGE BAŞKANI SAYIN ABDULKADİR ÇELENK’E
ŞEHİTKÂMİL KAYMAKAMI SAYIN ÖMER KALAYLI’YA
BESNİ KAYMAKAMI SAYIN NAZLI DEMİR’E
TÜRKOĞLU KAYMAKAMI SAYIN MAHMUT HERSANLIOĞLU’NA
GÖLBAŞI KAYMAKAMI SAYIN İHSAN AYRANCI’YA
TUT KAYMAKAMI SAYIN ERKUT PAMUK’A
KÂHTA KAYMAKAMI SAYIN SELAMİ KORKUTATA’YA
ÇELİKHAN KAYMAKAMI SAYIN ABDULLAH ASLANTÜRK’E
ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI SAYIN MEHMET TAHMAZOĞLU’NA
ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI SAYIN RIDVAN FADILOĞLU’NA
BESNİ BELEDİYE BAŞKANI SAYIN EYYUP MEHMET EMRE’YE
ŞAMBAYAT BELEDİYE BAŞKANI SAYIN NECDET ARICI’YA
SUVARLI BELEDİYE BAŞKANI SAYIN GÜLFER AĞIR’A
AKINCILAR BELEDİYE BAŞKANI SAYIN İSMET ÇETİNKAYA’YA
KÖSECELİ BELEDİYE BAŞKANI SAYIN KERİM DURGUT’A
ÇAKIRHÜYÜK BELEDİYE BAŞKANI SAYIN MİKTAT ÇETİN’E
KESMETEPE BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ALİ YILMAZ’A
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI SAYIN İSKENDER YILDIRIM’A
BELÖREN BELEDİYE BAŞKANI SAYIN MAHMUT TURAN’A
BALKAR BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ORHAN ORHAN’A
BESNİ İLÇE JANDARMA KOMUTANI SAYIN BARIŞ KARA’YA
BESNİ İLÇE EMNİYET MÜDÜR VEKİLİ SAYIN İLYAS YARIMAĞA’YA
BESNİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SAYIN MEHMET DEMİREL’E
BESNİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ SAYIN DR. ABDURRAHMAN ARPACI’YA
BESNİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ SAYIN ALİ HELLİ’YE
BESNİ İLÇE MÜFTÜSÜ SAYIN MEHMET ÜNSAL’A
BESNİ İLÇE TARIM MÜDÜRÜ SAYIN MEHMET KÖSEKUL’A
BESNİ EĞİTİM VAKFI BAŞKANI SAYIN ANDAN ÖZBAY’A
ADIYAMAN ESNAF SAHATKARLAR ODASI BAŞKANI SAYIN ZİYA DURANAY’A
GAZİANTEP SANAYİ ODASI BAŞKANI SAYIN ADNAN ÜNVERDİ’YE
GAZİANTEP TİCARET BORSASI BAŞKANI SAYIN MEHMET AKINCI’YA
METROPOL İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI SAYIN MELİH MERİÇ’E
KURUM AMİRLERİNE, ODA VE DERNEK BAŞKANLARINA, ESKİ MİLLETVEKİLLERİNE, SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİNE, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ BAŞKAN VE YÖNETİCİLERİNE, İŞADAMLARINA, KAMU KURUM VE KURULUŞLARIN TEMSİLCİLERİNE, MUHTARLARA, BASIN BENSUPLARINA, EŞ, DOST AKRABALARIMIZA VE TÜM HALKIMIZA
TEŞEKKÜR EDERİZ.
ERDEMOĞLU AİLESİ