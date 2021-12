Erdemoğlu ailesinden ihtiyaç sahibi ailelere destek

Erdemoğlu ailesine ait olan Mehmet Erdemoğlu Vakfı tarafından Besni ilçesinde ihtiyaç sahibi 2 bin 100 aileye 6 ton 100 kilogram et dağıttı.

Besni’de hayırsever Erdemoğlu ailesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere kesimi gerçekleştirilen 211 küçükbaş hayvandan elde edilen toplam 6 bin kilo et, Mehmet Erdemoğlu Vakfı görevlileri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Erdemoğlu ailesine teşekkür eden aileler şunları söyledi," Bizlerin ve ilçemizin her konuda yanında olarak hem maddi hem manevi desteğini esirgemeyen Erdemoğlu ailesine sonsuz teşekkür ederiz. Elleri biz fakir fukaranın ve ihtiyaç sahiplerinin üzerinde. Allah ülkemizin, ilçemizin ve bizlerin başından eksik etmesin. Birlerine bin versin inşallah dediler."