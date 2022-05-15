Engelliler sahabe ziyaretinde buluştu

Adıyaman Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından engelliler Samsat sahabe Hz Safvan bin Muattal türbesi ve Samsat ilçesinin tarihi mekanları gezerek inceledi.

Müftülük Engelli Koordinatörü Ali Çelik rehberliğinde 45 kişilik engelli grubu ile yapılan gezide ilk olarak Sahabe türbesi ziyaret edilerek Samsat ilçe Müftüsü Yusuf Türk tarafından Sahabe Hz Safvan bin Muattal hakkında bir sunum yapıldı. Program sonunda Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat tarafından organize dilen yemek ve daha sonrasında ise Atatürk barajı üzerinde bulunan iskele üzerinde çay keyfi yaşadılar.