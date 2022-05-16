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Engelliler çakı gibi asker oldu

Adıyaman’da 21 engelli vatandaş temsili askerlik kapsamında bir günlük askerlik yaparak yemin ettiler.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 18:11
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Engelliler çakı gibi asker oldu

Üniformalarını giyen asker adayları, komutanları nezaretinde verilen temel askerlik eğitiminin ardından düzenlenen törenle Türk Bayrağı ve silah üzerine el basarak yemin ettiler.
Jandarma Genel Komutanlığının talimatları doğrultusunda Engelliler Haftası münasebetiyle Adıyaman’da ortopedik ve zihinsel engelli 21 vatandaş, İl Jandarma Komutanlığında 1 günlük temsili askerlik yapmanın heyecan ve onurunu yaşadı. 
İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekât Taburuna aileleriyle gelen engelliler, asker tıraşı edildikten sonra askeri üniformalarını giydi. Temel askerlik konusunda 1 günlük eğitim alan engelliler, yemin ettikten sonra terhis belgelerin aldı.
İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Tabur Komutanlığında düzenlenen Temsili Askerlik Törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Jandarma personeli ile engellilerin aileleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt,"Jandarma Genel Komutanlığının talimatları doğrultusunda engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak icra edilen, 2022 yılı bir günlük temsili askerlik yemin törenine katılarak bizleri onurlandırdınız. Anayasa’nın 72’nci Maddesinde “Vatan Hizmet Her Türk’ün Hakkı ve Ödevi” olarak düzenlenmiştir. Askerlik mükellefiyeti; Asker-Millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eden Türk Milleti için bir onur vesilesidir. Kutsal askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı gururunu bir ömür taşımaktadır. 7179 sayılı Asker Alma Kanunu kapsamında, silahaltına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşlarımızın bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirmelerini sağlamak maksadıyla bu töreni düzenlemiş bulunuyoruz."dedi.
Engelliler adına konuşan Ali Bardakçı ise,"Bizlerde her Türk vatandaşı gibi, askerlik görevini kanunların öngördüğü süre kadar yapmak ve kanımızın son damlasına kadar bu vatana hizmet etmek isterdik. Ancak, takdiri ilahi budur ki çeşitli engeller nedeniyle bu onurlu ve şerefli görevi bir gün gibi kısa bir süreliğine bizlere nasip oldu. Bugün hayatımızda anlatabileceğimiz en güzel anılardan birini yaşıyoruz. Kudsiyeti büyük olan bu şerefli üniformayı bir gün dahi giymek, içilen bu kutsal anda bütün kalbimizle ortak olmak bizler için kazanılan en büyük şeref ve bundan sonraki hayatımızda anlatabileceğimiz en güzel anı olmuştur" şeklinde konuştu.  
Bir günlük temsili askerlik yapacak engelli vatandaşlara seslenen Vali Mahmut Çuhadar ise şunları söyledi:
"Jandarma Genel Komutanlığımızın bu güzel uygulamasıyla bir günlüğüne de olsa sizler kahraman ordumuzun birer mensubu oldunuz. Bizim ordumuz Peygamber ocağı ve kutsal bir yerdir. Bu kutsallığı bir gün yaşayan evlatlarımız ömür boyunca bu vatanın hizmetinde olacaklardır. O bir günlük hizmet bir ömür boyu vatana bağlılık olarak geri dönecektir unutulmayacaktır. Ne mutlu sizlere ki bu şerefi sizlerde tatmış oluyorsunuz. Bu kutlu gününüzü kutluyor, askerliğinizin daim olmasını, fiziken ve fiilen olmasa bile ruhen bu manevi coşkuyu tadacağınızı ve sürdüreceğinize inanıyorum"
Yapılan konuşmaların ardından engelli erler, arkadaşlarıyla birlikte silah ve bayrağa el vererek, askerlik yeminlerini etti. Ailelerine duygu dolu anlar yaşatan engelli askerler, vatani görevlerini yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadılar. 
Vali Çuhadar ve protokol üyeleri yemin töreni sonrası engellilere terhis belgelerini dağıttılar.  
Yemin töreni sonrası engelliler, günün anısına Vali Mahmut Çuhadar ve davetlilerle bol bol fotoğraf çekti.

 

Kaynak: PHA
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