Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye desteği

Son olarak Merkez Külafhöyük köyünde 12 yaşında olan bedensel engelli Ahmet Baran'a tekerlekli sandalye hediye edildi.

İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Ali Çelik, pandemi döneminde bedensel engelli kardeşlerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve manevi gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 133 tekerlekli sandalye dağıttıklarını söyledi.

Doğuştan engelli olup ömrü boyunca hiç tekerlekli sandalyesi olmayan Ahmet Baran, kendisine maddi ve manevi destek sağlayan herkese teşekkür etti.

İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Ali Çelik, "Salgın döneminde bedensel engelli kardeşlerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve manevi gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 133 tekerlekli sandalye dağıttık. Bizler engelli kardeşlerimiz için engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Bizler inananlar ve Müslümanlar olarak yeryüzüne Cenabı Allah'ı bulmak, bilmek ve ona güzel kul olmak için geldik. Yani biz Müslümanların varlık sebebi Cenabı Allah'ı razı etmektir. Engelli de olsak, engelsiz de olsak zengin de olsak fakir de olsak, her birimizin farklı farklı işleri de olsa hepimizin ortak işi Allah'a kul olmaktır" dedi.