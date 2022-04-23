Emniyet Müdürü Gül, koltuğunu Anaokulu Öğrencilerine devretti

Gölbaşı ilçesinde ana sınıfı öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenle Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Şahin Gül’ün makamına geçti.

Düzenlenen programı Salkım Anaokulu Okul müdürü Fatih Karagöz, öğretmen Ayşe Durmazcanlı, öğrenciler Öykü Tanem İşlek, Mehmet Ali Turgut, Muhammed Talha Orhan, İkra Özmen katıldı.

Öğrenciler İlçe Emniyet Müdürü Gül’ün makam odasına geçerek, makam koltuğuna oturdu.

Anons yaparak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama dileklerini sundular

İlçe Emniyet Müdürü Şahin Gül’ü, temsilen koltuğunu teslim ettiği öğrencilerle ile bir süre sohbet etti. Oldukça renkli geçen sohbette Gül, polis teşkilatının görevleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Polisliği çok sevdiğini belirten öğrenciler ise daha sonra telsizle birimlere anons yaparak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama dileklerini ilettiler.