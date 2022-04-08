Emniyet Müdürü Ergüder'den Vali Çuhadar’a 177. yıl ziyareti

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in Vali Mahmut Çuhadar'ın ziyaretine, Müdür Yardımcıları ve teşkilat mensupları katıldı.

Gerçekleşen ziyarette, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Emniyet Teşkilatına verdikleri destekten dolayı Vali Mahmut Çuhadar’a teşekkür ederken, Polis Haftası etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve teşkilat mensuplarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıldönümünü kutlayarak şunları söyledi:

"Huzurlu ve güvenli Adıyaman’ı vazgeçilmez hedef kabul ederek üstün hizmet ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevlerini ifa eden Adıyaman Emniyet Müdürlüğümüzde görevli tüm çalışma arkadaşlarımın bu anlamlı ve önemli günlerini kutluyorum"

"Polislerimiz başta asayiş, kaçakçılık ve uyuşturucu madde ile mücadelede çok önemli başarılar elde ettiğini görmekteyiz"

Hizmetinde bulunduğu Adıyaman halkına gururla ve şerefle hizmet ederek bugüne kadar başarılı çalışmalara imza atan Adıyaman Emniyet Müdürlüğünün üstlendiği sosyal sorumluluk projelerinde toplumun gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Vali Çuhadar,"Polisimizin özellikle başta asayiş, kaçakçılık ve uyuşturucu madde ile mücadelede çok önemli başarılar elde ettiğini görmekteyiz. Millet olarak huzur ve güvenliğimizi temin eden başta ilimizde görev yapan polislerimiz olmak üzere üstün hizmet anlayışı ve özveriyle ülkemizin dört bir sathında görev yapan Polis Teşkilâtımızın değerli çalışanlarının Polis Haftası’nı kutluyor, bu vesileyle görevlerini kahramanca yerine getirirken bu cennet vatan uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimizden hayatta olanlara sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Büyük fedakârlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren emniyet teşkilatı mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum"dedi.