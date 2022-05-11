Emlak ve ÇTV'nin ilk taksiti için son tarih 31 Mayıs

Adıyaman Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, 2022 yılı Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi'nin 2022 yılı ilk taksitinin son ödeme tarihi konusunda vatandaşları uyardı.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Her yıl yılda iki taksit şeklinde ödenen Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergilerinin bu yılın ilk taksiti için son ödeme tarihi 31 Mayıs Salı günü olup, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için borçlarını ödemeleri önemle rica olunur."