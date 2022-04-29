Emek ve Demokrasi Platformu üyelerinden 1 Mayıs çağrısı - Videolu Haber

Sendika binasında toplanan Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri adına açıklama yapan Eğitim Sen Başkanı Abdullah Demir, "Yoksulluğa, işsizliğe, sömürüye, güvencesizliğe, savaşa karşı barışı, umudu ve mücadeleyi büyütmek için 1 Mayıs'ta alanlardayız

Bizler; bu ülkenin emekçileriyiz. Bizler; adaletin, demokrasinin, barışın, hak aramanın yasaklandığı bir ülkenin emekçileriyiz. Bizler; İstanbul sözleşmesinin fesh edildiği, yoksulluğumuzun derinleştiği koşullarda nafaka hakkına dahi göz konulan, her şeye rağmen kazanımlarından vazgeçmemek için alanları terk etmeyen kadınlarız. Emeğimizle, alın terimizle insanca çalışma, insanca yaşama mücadelesi veriyoruz. Bir taraftan üst üste gelen zamlar, diğer taraftan ekmek kadar, su kadar ihtiyacımız olan demokrasinin, adaletin ve barışın ablukaya alındığı koşullar üzerimize bir karabasan gibi çöküyor.

İşte bu zor şartlarda Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ta emeğin bayramını kutlamaya hazırlanıyoruz."dedi.

Türkiye'nin adım adım içine itildiği ekonomik, siyasal, toplumsal kriz gittikçe derinleştiğini ileri süren Demir, konuşmasının devamını şöyle sürdürdü:

"Dünyada ve ülkemizde kapitalist barbarlığın yarattığı yıkımın faturasını milyonlarca insan canlarıyla, doğa geri dönüşü olmayan tahribatlarla ödüyor. Savaş ve çatışmalarla… Nükleer, termik, jeotermik santralleri, siyanürlü maden aramaları ile… Atmosfere, toprağa saldığı zehirli gazları, atıklarıyla… Ekolojik krizlere, salgın hastalıklara yol açan, her baktığı yerde sadece doların yeşilini, petrolün siyahını gören, gölgesini satamayacağı ağacı kesen. Ülkemizin adım adım içine itildiği ekonomik, siyasal, toplumsal kriz gittikçe derinleşiyor. Rekor üstüne rekor kıran işsizlik, hayat pahalılığı soframızdaki ekmeğimizi küçültüp, geleceğe güvenle bakmamızın önüne set çekiyor. İnsan, emek ve doğa düşmanı bu düzene artık yeter diyoruz.Her şeye rağmen gelecek güzel günlere olan umudumuzu kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Çünkü dünyanın ve ülkemizin neresinde olursa olsun emeğin, emekçilerin sürdürdüğü mücadele üzerimize çöken karabulutları dağıtıyor. Yepyeni bir gün doğuyor. Emeğin sömürülmediği, herkesin güvenceli, insanca çalıştığı bir işinin ve gelirinin olduğu,

Ekonomik krizlerin, salgınların faturasının emekçilere yıkılmadığı, kimsenin cinsiyetinden, kimliğinden, inancından dolayı ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmediği, kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı, İstanbul Sözleşmesinin feshinin iptal edildiği, 190 sayılı ILO sözleşmesinin imzalandığı, eşit yurttaşlığın, barış ve kardeşliğin hakim olduğu, sendikal hak ve özgürlüklerin, hak arama yollarının önünün açıldığı, grevlerin yasaklanmadığı, haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen KHK’lıların işine geri döndüğü, düşünmenin, düşünceyi ifade etmenin cezalandırılmadığı, gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hâkim olduğu yüzde 1’in değil yüzde 99’un mutlu yaşadığı mevsimlik tarım işçiliğinin olmadığı, herkesin yaşadığı yerde doyduğu bir Adıyaman ilimizdeki tütün üreticilerinin emeklerinin Uluslararası sermayeye peşkeş çekilmediği bir dünya ve ülke istiyoruz."

1 Mayıs kutlamalarına vatandaşları davet eden Demir, şunları söyledi:

Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hâkim olduğu bir dünya ve ülke hayal değil. Sömürü, yoksulluk ve baskı düzenine karşı el ele verdiğimizde istediğimiz dünya şimdi daha yakın. İnsanca bir yaşam, demokratik bir ülke için; umut birliğimizde, mücadelemizde, dayanışmamızda hep birlikte 1 Mayıs’a Sakarya Caddesi İtfaiye Müdürlüğü kavşağı saat: 11.00 ve 12.00'da ise Sakarya Caddesi üzerindeki düzenleyeceğim miting alanına davet ediyoruz."

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