El emeği, göz nuru eserler görücüye çıktı - Videolu Haber

Ulucami Mahallesi Keleş Konağında açılan sergiye Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Hasan Bereket, Kadın Gençlik Merkezleri Koordinatörü Ramazan Dinç, kurum müdürleri, usta öğreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Sergide yağlı boya çalışmaları, kağıt rölyef, filografi, geri dönüşüm köşesi ve çalışmaları, rattan sanatı, etamin kurs ürünleri, makine nakışları, dekoratif ev tekstili ürünleri, kabaklar, el yapımı çantalar, yemeni gibi ürünler sergilendi.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Hasan Bereket,"El emeği göz nuru ürünlerimizi ve usta öğreticilerimizin ve kursiyerlerimizin çalışmalarını sergiliyoruz. Gerçekten güzel sergiler var emeği geçen herkese teşekkür ederim"dedi.

Kadın Gençlik Merkezleri Koordinatörü Ramazan Dinç ise şunları söyledi:

"Kadın Gençlik merkezi olarak her zaman ellimizden gelenin en güzeli yapmak için çabalıyoruz. Bugünde Keleş konağından yıl sonu sergimizi açtık. Bu yapılan işlerde kursiyerlerimizin el emeği ve göz nurları var. İnsanın ömür boyu öğrenmeye ihtiyacı var. Bizlerde Adıyaman Belediyesi bünyesinde her zaman ev hanımlarımızın yanında olduk bunda sonrada yanlarında olacağız"

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