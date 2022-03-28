Ekiplerden ağaçlara bakım ve budama çalışması

Adıyaman’daki birçok noktada bulunan ağaçlarda genel bakım ve budama çalışması gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat ve güzel bir ortamda yapmalarını sağlamak amacıyla Belediye Mezarlığında da çalışmalarını sürdürdü.

Adıyaman yeni şehir mezarlığında sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, toplum olarak büyük önem verilen kabir ziyaretlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için şehir merkezindeki tüm mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yürütüleceğini dile getirdi.

Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan dolayı Adıyaman Belediyesi yetkililerine ve ekiplerine teşekkür etti.