Eğitimci-Yazar Aluç, 'İz Bırakanlar' kitabını Tunçmen'e hediye etti

Eğitimci ve Araştırmacı Yazar Mehmet Aluç tarafından kaleme alınan 'İz Bırakanlar' kitabı, Kahta İmam Hatip Lisesi'nde çalışmış olan 13 öğretmenin hayat serüvenini ve imam hatip okullarının hayat mücadelesini anlatıyor.

Ziyaret sırasında Mehmet Aluç, “Kahta İmam Hatip Lisesi'nin kuruluşundan günümüze öğretmen ve öğrenci istatistikleri, velilerin İmam Hatip'e karşı hassasiyetleri, mezun öğrencilerin yorumları ve özellikle iz bıraktığına kanaat varılan bazı öğretmenlerin hayat hikayeleri eserimde yer alıyor” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, İmam Hatip okullarının araştırılıp kitap olarak derlenmesinde emeği geçen Eğitimci ve Araştırmacı Yazar Ahmet Aluç'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.