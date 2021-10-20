Eğitim Bir-Sen öğretmen akademisi eğitimlere başlıyor

22-23-24 Ekim tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek Öğretmen Akademisi eğitimleri hakkında açıklama yapan Başkan Deniz, “Söz konusu eğitimlerin tamamlanması ile Öğretmen Akademisini katılan öğretmenlere Eğitim Bir Sen Genel Merkezi tarafından katılım sertifikası verileceğini söyledi.

"Eğitim çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimini de önemsiyoruz"

Öğretmen Akademisi eğitim programına katılmak isteyen öğretmenlerin Ahttps://forms.gle/XjHxKNcb2Bn7Jnoy8 internet adresindeki formu doldurarak başvurularını tamamlaması gerektiğini söyleyen Deniz. “Eğitim öğretime modern bir yaklaşımla öğretmenlerimizin ihtiyaçları göz önüne alınarak düzenlenen eğitimlerimiz 22-23-24 Ekim tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecektir. Kurumsal aidiyet ve motivasyon, Eğitimde Oyunun Gücü, Enneagram Eğitimi Giriş Seviyesi ve Kısa filmlerle Lider Öğretmen başlıkları altında gerçekleştireceğimiz eğitimlerimizin tamamlanması ile tüm katılımcı öğretmenlerimize katılım sertifikası düzenleyeceğiz. Öncü sendika Eğitim Bir-Sen olarak özlük ve özgürlük mücadelemizin yanında eğitim çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimini de önemsiyoruz. Pandemi sürecinde ara verdiğimiz işyeri temsilcileri toplantıları ve Medeniyet Sohbetleri etkinliklerimizi de en kısa sürede başlatacağız” dedi.