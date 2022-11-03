Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Altun'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret

Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.Ziyarette, her kesimden vatandaşın tarih boyunca kardeşçe yaşadığı Adıyaman'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Altun, misafirperverliğinden ötürü Başkan Kılınç'a teşekkür etti.
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretinden ötürü Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun'a teşekkür etti.
Kaynak: PHA