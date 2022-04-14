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DSİ heyeti barajlarda incelemede bulundu

Adıyaman'da yapımı devam eden Gömükan, Koçali ve Çetintepe Barajında DSİ Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan ve beraberindeki heyet incelemede bulundu.

14 Nisan 2022 Perşembe 11:36
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DSİ heyeti barajlarda incelemede bulundu

Kentte yapımı devam eden Gömükan, Koçali ve Çetintepe Barajında çalışmaları yerinde inceleyen DSİ Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan'ın incelemesine HES Daire Başkanı Göktuğ İlter, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Daire Başkanı Ayhan Koçbay, TAKK Daire Başkanı Nurettin Pelen ve 20.Bölge Müdürü Sadullah Seven eşlik etti.
Baraj çalışmalarını yerinde inceleyen DSİ Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan Şube Müdürü M. Emin Ertürk'ten çalışmalar hakkında bilgi alarak çalışma şartlarını inceledi.

 

Kaynak: PHA
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