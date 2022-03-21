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Down sendromlu öğrencilerden kurum amirlerine ziyaret

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü sebebiyle down sendromlu öğrenciler farkındalık yaratmak amacıyla kurum amirlerini ziyaret ettiler.

21 Mart 2022 Pazartesi 18:54
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Down sendromlu öğrencilerden kurum amirlerine ziyaret

Kahta Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe Müdürü Abdullah Çetinkaya beraberinde Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan, down sendromlu öğrenciler ve öğretmenleri ile birlikte 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü sebebiyle down sendromlu öğrenciler adına farkındalık yaratmak amacıyla kurum amirlerini ziyaret ettiler.
Down sendromlu öğrenciler sırasıyla Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkan Vekili Abuzer Kaman, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Emre Vurmaz, Kahta İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, Kahta İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Ceran, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve Kahta Bedensel Engeller Derneği Başkanı Serkan Aslan’ı ziyaret ettiler. Kahta’daki kurumları ziyaret eden öğrenciler, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü sebebiyle down sendromlu bireylerin yaşadığı zorlukları anlatan mektubu kurum amirlerine takdim ettiler.
Ziyaretlerde konuşan Kahta Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe Müdürü Abdullah Çetinkaya, yaptığı açıklamada, “Down sendromlu bireylerin toplumdan dışlanmadığı, diğer çocuklar gibi onların da eşit haklarla yaşadığı, eşit koşullarda eğitim almaları tek dileğimizdir. Unutmayalım ki onlar acıma duyguları gelişmiş, çıkarcılık ve bencillik duyguları olmayan sadece sevilmeyi hak eden bireylerdir” dedi.
Ziyaretler kapsamında memnuniyetlerini dile getiren kurum amirleri ise öğrencilerle sohbet ederek, hediye takdim ettiler.

Kaynak: PHA
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