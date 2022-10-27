Doktor H.Mehmet İnan’dan Dişkaya’ya ziyaret

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu dile getiren Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya’ya Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesinde Başhekimlik yapmış ve şuanda Ankara Şehir Hastanesi Başhekim yardımcısı olan Hacı Mehmet İnan ve Adıyaman tek yerel medya ajansı olan Perre Haber Ajansı ve Yaman Medya Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim İnan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.