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Doğan: Dünyanın en saygın insanları öğretmenlerimizdir

Adıyaman İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

24 Kasım 2021 Çarşamba 11:39
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Doğan: Dünyanın en saygın insanları öğretmenlerimizdir

Doğan, açıklamasında; “Aziz milletimizin  geleceğini şekillendiren değerli öğretmenlerimiz, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başöğretmenliği kabul ettiği 24 Kasım Öğretmenler günü, öğretmenlerimiz ve öğrenciler arasındaki sevgi ve saygının doruk noktasına ulaştığı bir gündür. Yaklaşık 440 bin öğretmenin atanamadığı bir ülkede atanamayan öğretmenlerin inşaatlarda işçilik pazarlarda pazarcılık kahvehanelerde çaycılık yaptığı gün gibi ortadayken bu gerçeğe çözüm üretmekten uzak, ön görüsü olmayan bir anlayışla eğitimin yönetildiği bir dönemde kutlanan bu özel gün anlam ve önemi açısından öğretmene gösterilen saygının aslında topluma ve eğitime verilen değerin de bir göstergesidir. Öğretmenler, kendisine emanet edilen çocukları eğiten, kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayan, yaşamları boyunca kendilerine gereken bilgileri kazandıran, topluma önderlik eden gönül erleridir” dedi.

“Dünyanın en saygın insanları olan, siz öğretmenlerimin huzurunda saygı ile eğiliyoruz”

Başkan Doğan, açıklamasının devamında ise, “Öğretmen, yaşamını öğrencilerine adayan, onların eğitimi için çabalayan, her zaman iyinin ve güzelin peşinde koşan örnek bir şahsiyettir. Öğretmen sorumluluğu büyük, bir o kadar da zorlu bir yolun yolcularıdır. Bu yolda her türlü zorluğa razı olurlar, elinden gelen uğraşı ve çabayı büyük bir fedakârlıkla ortaya koyarlar. İnsanlığın yararına olan her şeyi öğretir ve öğütlerler. Toplumun ilerlemesine, çağın gerektirdiği teknolojik yeniliğe, birlik ve beraberliğin sağlanmasına, hoşgörüye, merhametli olmaya ve insanlığın gerektirdiği tüm davranışların öğretilmesine azimle kararlılıkla gayret gösterirler. Bu ülkenin mutlu geleceğini, umutlarını, özlemlerini yarınlara taşımak için var gücüyle çalışırlar. Onlar bu ülkenin geleceğini inşa eden, sevgi, saygı, merhamet elçileri; ahlâk önderleri, davranış rehberleridir. Ulu önder Atatürk Modern Türkiye’nin yaratılmasında öğretmenlere büyük görevler düştüğünü düşünerek ‘Ulusları kurtaracak olanlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir.’ diyerek ülkenin geleceği için öğretmenlerin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Sevgili öğretmenlerimizin Atatürk’ün kendilerine yüklediği görev gereği, çevrelerini aydınlatma çabalarını sürdürürken, buna karşılık sosyal haklarının verildiği, evini ve çocuklarını büyütmek ve yaşatmak, onurlarına yakışan bir yaşam tarzının sağlanması için başka bir iş yapma mecburiyetinde bırakılmadan gerekli maddi imkanlara kavuşturulmaları gerekir. Öğretmenlerimizin mesleklerini en iyi şekilde yapmaktan başka kaygılarının olmadığı, kendilerine verilen sözlerin tutulduğu günlere kavuşmalarını özlemle beklemekteyiz. Eğitimcilere verilen değerin ve saygınlığın artırılması, aynı zamanda onların çalışma azimlerini de artıracağına inanıyoruz. Dünyanın en saygın insanları olan, siz öğretmenlerimin huzurunda saygı ile eğiliyoruz. Geleceğimiz, gözlerinizde gördüğümüz ışıltılar gibi aydınlık olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmen arkadaşlarımızın öğretmenler gününü kutlarken, başta Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı ile anıyoruz, ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: PHA
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