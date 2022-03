Doğan: Daha ne kadar bu olaylara maruz kalacağız

"Kadın cinayetleri bireysel değil aslında toplumsal bir sorundur"

Her kadın cinayeti yada şiddet vakasından sonra toplumun meseleye birkaç gün duyarlılık gösterip sonrasında unutarak yaşamaya devam ettiğini ileri süren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Başkanı Süpan Deniz Doğan,"Sendika binasında yapmış olduğu açıklamada Doğan, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde çalışan temizlik personeli Remziye Yücel arkadaşımız boşanacak eşi tarafından uğradığı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti. Acımız büyük daha ne kadar bu olaylara maruz kalacağız. Saldırıyı lanetliyor, meslektaşımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. Her kadın cinayeti yada şiddet vakasından sonra toplum olarak meseleye birkaç gün duyarlılık gösterip sonrasında unutarak yaşamaya devam ettiğimizi sanıyoruz. Ama her birimiz her şiddet, cinayet ve istismar vakasında örseleniyor toplumsal travma altında bu şiddetten nasipleniyoruz. Kadın cinayetleri bireysel değil aslında toplumsal bir sorundur. Topluma hakim erkek egemen anlayışın değiştirilmemesi, kadın üzerinden yanlış söylemlere devam edilmesi ve kadının erkekle eşit birey olarak kabul edilmemesinin sonucudur. Kadın Cinayetlerini önlemek, kadın cinayetlerinde asla ceza indirimi yapılmaması için her türlü yasal düzenlemeyi yapmak ve uygulamaya geçirmek üzere bir an önce gereğini yapmasını bekliyoruz. Dün alanlarda biz kadınlar olarak kadın hakları için alanlarda sesimizi yükselttik. Bugün yaşanan bu üzücü olayla ile yüksek sesle yeter artık diyoruz. Kadınların hayatı ölüme değil yaşama adanmıştır. Hiçbir erkeğin emaneti, malı, namusu değiliz. İnsanız,eşitiz.bireyiz"dedi.