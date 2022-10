Doğan Çelik: Liyakatsiz iş bilmez kişilerin idarelere atanmasına son verilsin

Adıyaman Haber Sen tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) çalışanlarına yönelik artan sürgünlere dikkat çekmek için basın açıklaması düzenledi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen) Adıyaman Şubesi, özlük hakları için basın toplantısı düzenledi.

KESK Adıyaman Şubeler Platformu’nun Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya, konfederasyona bağlı sendika temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Haber-Sen Adıyaman Şubesi Başkanı Doğan Çelik, PTT’deki liyakatsiz atamalara tepki göstererek, şunları söyledi:

"PTT hangi talebinden çekindiniz de PTT Genel Müdürlüğü’nün önünde basın açıklamamıza izin vermediniz? Sarı yandaş sendikaya neden izin verdiniz? Posta emekçilerinin taleplerini dile getiren sendika yöneticilerimiz ve temsilcilerimize yönelik sürgünler bir an önce durdurulsun. Çözüm, aynı işyerinde aynı sorunları yaşamaya devam eden posta emekçilerinin ortak talep ve mücadelesinin tabanda birleşmesi ve hakları için kenetlenmesidir. 7201 sayılı Tebligat Yasası’nın gerekleri yerine getirilsin, kurum tarafından; hukuk kuralarına riayet edilsin, 2018’den bugüne kadar kuruma personel alınmaması doğru bir politika değil, bir an önce personel alımı yapılsın, 2014’ten beri görevde yükselme sınavı açmayıp kendi yandaşlarını ve sarı sendikanın yöneticileri atamaktan vazgeçilip bir an önce görevde yükselme sınavı yapılsın, Kurumda parçalı personel yapısına, performansa dayalı, esnek çalışmaya, angaryaya, sayı dayatmasına son verilsin. Liyakatsiz iş bilmez kişilerin idarelere atanmasına son verilsin. Usulsüzlük, yolsuzluk, bilinmeyen zararlar incelensin ve şeffaf bir denetim mekanizması ile denetlensin. Tetikçi ve sendikal kayırmacılık yapan kontrolör ve müfettişler derhal görevden el çektirilsin."