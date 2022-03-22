Deprem simülasyon Tırı öğrenciler için sallandı - Videolu Haber

Cumhuriyet İlkokul bahçesinde bulunan Tırda öğrencilere ve vatandaşlara deprem sırasında ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiği, doğru davranış şekillerinin neler olduğu uygulamalı olarak gösterildi.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mehmet Özdemir,"Deprem hayatımızın bir gerçeğidir. Bu nedenle deprem öncesi, deprem sırasından ve depremden sonra neler yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekir. İlçemiz de birinci dereceden deprem bölgesinde olduğu için depreme her an için hazır olmak zorundayız"dedi.

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ise şunları söyledi:

"Deprem bir dünya gerçeğidir. İlçemizde birinci dereceden deprem bölgesinde olduğundan, bu aracın öğrencilerimiz ve halkımızın deprem bilincini geliştirmede çok önemli bir faaliyet yapacağına inanıyorum. Uygulamalı olarak gösterilecek simülasyonla depreme karşı nasıl davranılacağı daha iyi öğretilecektir. Bu vesile ile bizlere bu bilinci aşılama gayretinde bulunan AFAD yetkililerine teşekkür ederim"

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