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Deniz: Ya promosyon güncellenmeli ya da protokol feshedilmeli

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, bankaların kamu çalışanlarına maaş ödeme protokolleri neticesinde ödedikleri promosyon bedelinin güncellenmesi gerektiğini söyledi.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:54
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Deniz: Ya promosyon güncellenmeli ya da protokol feshedilmeli

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi’nin Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Ali Deniz, kamu kurumları ile bankalar arasında gerçekleştirilen maaş ödeme protokolleri çerçevesinde ödenen maaş promosyon bedellerinin güncellenmesini istedi, bu konuda bir uzlaşma çıkmadığı taktirde protokollerin tek taraflı olarak feshedilerek yeniden ihaleye gidilmesi gerektiğini söyledi. Ali Deniz yaşanan küresel ekonomik sıkıntılar dolayısıyla alım gücünün düştüğünü, bu konuda hükümetin kamu çalışanlarının maaşlarına enflasyon oranında artış gerçekleştirdiğini belirterek “gerçekleştirilen maaş artışları neticesinde kamu görevlileri adına bankalara yatırılan paraların hacmi büyük oranda artmasına rağmen geçmiş dönem itibariyle yapılan anlaşmalar gereği kamu görevlilerine verilen promosyon ödemeleri düşük kalmıştır. Bu çerçevede, yeni yapılan anlaşmalar kapsamında ödenen promosyon ödemeleri ile geçmiş dönem promosyon ödemeleri arasında uçurum oluştuğu gerçeği görülmeli, promosyon ödemelerinin kamu görevlilerinin emek ve ücretlerinden kaynaklanan bir hak olduğu unutulmamalıdır. Biz protokollerin feshedilmesi de dahil olmak üzere maaş promosyonlarının güncellenmesi ve aradaki farkın kamu çalışanlarına ödenmesini istiyoruz. Bu itibarla geçmiş dönemlerde yapılan promosyon sözleşmeleri; bazı kurumlarda yapılan yeni promosyon sözleşmeleri ile uyumlu hale getirilerek güncellenmeli, ekonomik koşullar ve enflasyon durumu gözetilmeli, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri kamu görevlilerinin hakkını ve hukukunu koruyacak şekilde harekete geçerek sendika temsilcileri ve bankalar ile tekrar bir araya gelmeli, değişen durum ve şartları dikkate alarak promosyon tutarlarını revize etmelidir. Protokolün tarafı olan kamu kurumları çalışanların yararını gözeterek elindeki tüm hukuki haklarını kullanmalı, maaş promosyon bedelinin güncellenmesini sağlamalı, gerekiyorsa protokolleri tek taraflı feshederek ihale süreçlerini yeniden başlatmalıdır” dedi. “Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi olarak 2022 Ocak itibariyle taraflara yazılı olarak söz konusu eğitim çalışanlarının maaş ödeme protokolünün güncellemesine ilişkin talebimizi iletmiştik” şeklinde konuşan Deniz “maaş ve ücretlerin artmasına bağlı olarak bankanın maaşlar ve ücretler dolayısıyla girdisi yüzde 100 artmış olmasına rağmen şu ana kadar bu talebimize taraflardan olumlu dönüş yapılmamıştır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: PHA
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