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Demokrasi parkındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı

Adıyaman Belediyesi tarafından Demokrasi Parkı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

16 Ekim 2022 Pazar 13:00
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Demokrasi parkındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı

Adıyaman Belediyesi tarafından yenileme çalışmalarının gerçekleştirildiği Demokrasi Parkındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Sona yaklaşılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, "Parkımızda gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmaları tüm hızla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede parkı yeni haliyle halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz" dedi.Vatandaşlar ise parkın yeni halini beğendiklerini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: PHA
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