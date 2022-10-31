Demokrasi parkındaki çalışmalarda sona gelindi - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi tarafından yenileme çalışmalarının devam ettiği Demokrasi Parkında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, sorumlulardan bilgi alıp, vatandaşlarla sohbet etti.

İncelemeler sonunda yaptığı açıklamada, Demokrasi Parkı'nın kısa süre içerisinde yeni yüzüyle halkın hizmetine sunulacağını söyleyen Başkan Kılınç, "Adıyaman'ın çehresini değiştirmek ve hemşerilerimize daha çok yeşil ve sosyal alan açmak için yenileme çalışmalarına devam ettiğimiz Demokrasi Parkımız sil baştan yenilendi. İnşallah kısa süre içerisinde park yeniden halkımızın buluşma noktası olacak" diye konuştu.

Başkan Kılınç ayrıca, yenileme çalışmaları kapsamında parka yetişmiş ağaç diktiklerini de sözlerine ekleyerek, "Yeşil Adıyaman özlemimiz dindirmek için şehrin her noktasında çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: PHA

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