Demokrasi Parkında yenileme çalışmaları devam ediyor - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi tarafından yenileme çalışmalarının gerçekleştirildiği Demokrasi Parkında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Gelinen son durum hakkında bilgi veren yetkililer, sosyal donatı alanları ve meslek grupları için düşünülen alanların inşaat çalışmalarında kaba inşaatın tamamlandığını dile getirerek, "Parkımızda gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede parkı yeni haliyle halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

İnşaat çalışmalarından hemen sonra peyzaj çalışmalarına başlayacaklarını da sözlerine ekleyen yetkililer, benzer işlemlerin ihtiyaç duyulan tüm parklarda yapılacağını belirtti.

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