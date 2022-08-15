Demokrasi Parkı yenileniyor

Adıyaman Belediyesi tarafından yenileme çalışmalarının başladığı Demokrasi Parkında incelemelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, sorumlulardan bilgi alıp, parkta dinlenen vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlardan sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç, tek gayelerinin her şeyin en iyisine layık olan Adıyamanlılara hak ettikleri hizmetleri en kısa sürede ulaştırmak olduğunu dile getirdi.

Demokrasi Parkı'nın kısa süre içerisinde yeni yüzüyle halkın hizmetine sunulacağını da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, şunları söyledi: "Adıyaman’ın çehresini değiştirmek ve hemşerilerimize daha çok yeşil ve sosyal alan açmak için başlattığımız çalışmalar kapsamında Demokrasi Parkımızda yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda parkta yapılacak olan çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyip sorumlulardan bilgi aldık. Daha yaşanabilir bir Adıyaman için çalışmalarımız devam ediyor."