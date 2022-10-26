Dekoratif ferforje korkuluk çalışması devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Atatürk Bulvarında gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmaları kapsamında yaya ve araç trafiği güvenliği için orta refüje dekoratif ferforje korkuluk döşüyor.

Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, büyük bir kısmı tamamlanan korkuluk yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, korkuluğun şehrin estetiğine uymasına da dikkat ettiklerini belirtti.

Vatandaşlar ise güvenliğin yanı sıra şehrin vitrini konumunda bulunan Atatürk Bulvarındaki bu yeniliğin şehre ayrı bir hava kattığını belirtti.