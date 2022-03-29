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'Değişime El Ver' projesi törenle tamamlandı

Adıyaman Belediyesi'nin, Türkiye'de çocuk ticareti ve emek sömürüsü konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sürdürdüğü ve AB ile Avrupa Konseyi tarafından da finanse edilen 'Değişime El Ver' projesinin kapanış töreni gerçekleştirildi.

29 Mart 2022 Salı 16:45
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'Değişime El Ver' projesi törenle tamamlandı

Türkiye'de çocuk ticareti ve emek sömürüsüne dikkat çekmek amacıyla Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen 'Değişime El Ver' projesi üst düzey katılımla tamamlandı.

Adıyaman Belediyesi ile birlikte toplamda 5 belediyenin yürüttüğü projenin Adıyaman ayağında yapılan çalışmaların değerlendirildiği kapanış töreni Adıyaman Belediyesi'nin Abdulhamit Han Kültür Merkezi çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi. Projenin kapanış törenine Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Adalet ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Rıfat Sagut, İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Daire Başkanı Osman Koramaz, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, projenin paydaşları, gönüllüler ve ilgililer katıldı.

Programda birer konuşma yapan Avrupa Delegasyonu Müsteşarı Alexander Fricke ile Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse, projeyi başarıyla yürüten Adıyaman Belediyesi'ne ve paydaş kurumlara teşekkür ederken, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Rıfat Sagut ile İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Daire Başkanı Osman Koramaz da projenin önemine dikkat çekti.

Daha sonra kürsüye gelen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise proje kapsamında yapılan çalışmalardan bahsederek, "Türkiye'de çocuk ticareti ve emek sömürüsü amaçlı insan ticareti konusunda farkındalık oluşturmak için hazırlanan ve AB ile Avrupa Komisyonundan hibe desteği almaya hak kazanan beş belediyeden birisi olan Belediyemiz, 'Değişime El Ver' projesini en iyi şekilde uygulamıştır. 2021 yılının Eylül ayında başlayan proje süresince yoğun gayret ortaya koyan arkadaşlarımız 6 aylık bu süreçte, ilimizde emek sömürüsü amacıyla çocuk ticareti ve insan ticareti konusunda farkındalığın artırılması, çocuk işçiliğinin, dilenciliğinin ve insan ticaretinin önlenmesi konularında ilk, orta ve lise düzeyinde eğitimler verdi, çeşitli STK'larda halk seminerleri düzenledi. Ayrıca otobüslere ve otobüs duraklarına konuyu anlatan afişler asıp, bazı kavşaklara dilendirilen çocukların resimlerinin olduğu kompozit tabelalar yerleştirdi. Yine kavşaklarda şoförlere bilgilendirme broşürleri ile proje konusunu simgeleyen araç kokusu dağıtan arkadaşlarımız, il genelinde ilkokul ve ortaokul kademelerinde resim yarışması düzenledi" diye konuşarak, sözlerinin sonunda bir kez daha projeye emek veren tüm mesai arkadaşlarına ve paydaş kurumların sorumlularına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Kılınç, Avrupa Delegasyonu Müsteşarı Alexander Fricke, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Rıfat Sagut ile İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Daire Başkanı Osman Koramaz'a plaket takdim ederken, tören sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: PHA
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