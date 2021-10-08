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Değişim şöleni ile doğa felaketlerini önleyelim!

Dünya Değişim Akademisi tarafından her iki ayda bir gerçekleştirilen Değişim Şöleni Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 8-9-10 Ekim tarihlerinde tüm dünyaya ONLINE olarak sunuluyor.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
08 Ekim 2021 Cuma 12:04
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Değişim şöleni ile doğa felaketlerini önleyelim!

Dünya Değişim Akademisi tarafından her iki ayda bir gerçekleştirilen Değişim Şöleni Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 8-9-10 Ekim tarihlerinde tüm dünyaya ONLINE olarak sunuluyor.

Online Değişim Şöleni, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, her türlü virüse karşı dayanıklılığın artırılması, doğa felaketlerinin önlenebilmesi, oluşan stres ve gerilimin ortadan kaldırılıp moral ve motivasyonun yükseltilmesi amacını taşıyor.

Online Değişim Şöleni’ndehem teorik hem pratik bilgilerin yanı sıra; herkesin evde kolaylıkla yapabileceği 6 enerji merkezi çalışmasına yer veriliyor. 3 gün boyunca online olarak devam edecek Değişim Şöleni’nde katılımcılara; nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme alanlarında farkındalık çalışmaları sunuluyor. Altı temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, içsel güç, saf sevgi, iletişim yeteneği ve zihinsel güç geliştiriliyor. Çalışmalar ilk kez katılacak olan katılımcılar için de uygun.

Değişim Şöleni organizasyonunda yapılan çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış:

“Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Değişim uzmanları tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Dünya Değişim Akademisi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) iş birliği ile Değişim Uzmanları yetiştirmek üzere ortaklaşa yürütülen Değişim Uzmanlığı Eğitimi Programı’nın bu dönemde de başarıyla devam edeceği belirtildi. Değişim Uzmanlarının, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda yol gösteren profesyoneller oldukları ve öngörülen en yakın Değişim Uzmanlığı Eğitimi Programı’nın ise 11-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşeceği ifade edildi.

Online Değişim Şöleni Programı:

8 Ekim CUMA:
11.00- Özgüvenin geliştirilmesi
12.30- İnteraktif söyleşi

19.30- Yaratıcılığın geliştirilmesi
21.00- İnteraktif söyleşi


9 EkimCUMARTESİ:
11.00- İçsel gücün geliştirilmesi
12.30-İnteraktif söyleşi

18.00- Saf sevginin geliştirilmesi
19.30- İnteraktif söyleşi

10 Ekim PAZAR:
11.00- İletişim yeteneğinin geliştirilmesi
18.00- Zihinsel gücün geliştirilmesi

Detaylıbilgiiçin:

T. 0 5433010327-0 5332517583- 0 5319967169

[email protected]

Anahtar Kelimeler:
Online Değişim ŞöleniDünya Değişim Akademisi
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