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Dağlı'dan Ramazan Bayramı mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, bayramların temelini sevgi, saygı, dayanışma ve beraberliğin oluşturduğunu belirtti.

26 Nisan 2022 Salı 11:07
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Dağlı'dan Ramazan Bayramı mesajı

Prof. Dr. Dağlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların, günlük yaşamın koşuşturması içinde bir araya gelemeyen aile bireylerinin birlikte zaman geçirmesi için bir fırsat olduğunu kaydetti.
“Bayramlar, büyüklerimizden miras kalan değerleri bugün yaşatabilmek ve gelecek nesillere aktarabilmek için kıymetli zamanlardır” diyen Prof. Dr. Dağlı, zorlu geçen pandemi sürecindeki kısıtlamaların bir bölümünün kaldırılmasıyla ziyaretlerin kontrollü ve tedbiri elden bırakmadan gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.
Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu görüşlere yer verdi:
“Bu kıymetli zamanları sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutlulukla geçirmeniz için Ramazan Ayının ardından bayramda beslenmemize dikkat etmeliyiz. Eli öpülesi büyüklerimizi, emanetçilerimiz olan gençlerimizi ve bayramları bayram gibi yaşamada bizler kadar şanslı olmayan küçüklerimizi bu coşkuya dahil etmeliyiz. SANKO Üniversitesi olarak, bayram coşkusunun evlerinizden eksik olmaması temennisiyle Ramazan Bayramımızı en içten dileklerimizle kutluyoruz.”

 

Kaynak: PHA
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