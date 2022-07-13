Dağlı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Prof. Dr. Dağlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "15 Temmuz 2016’da Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkemizin huzur ve refahına göz dikenlere karşı aziz milletimiz, devletiyle kenetlenerek birlik ve beraberliği için canı pahasına ülkesini savunmuştur” dedi. Tarihe yazdıkları destanlarla damga vuran atalarımızdan aldığımız güçle, düşmanlarımıza karşı direnişimizi 15 Temmuz 2016’da bir kez daha gösterdik” diyen Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti: Vatanına ve bayrağına sevdalı Türk Milleti, geçmişten bugüne, en zor şartlarda dahi gücü ve iradesiyle gerekeni yapmaktan çekinmemiştir. Aziz milletimiz, 15 Temmuz’da kendisine emanet edilen uçağına, tankına, cephanesine ve bağımsız geleceğine sahip çıkmıştır. SANKO Üniversitesi olarak bizlere düşen görev akıl, bilim ve vicdanın ışığında vatanına, bayrağına bağlı daha güçlü genç nesiller yetiştirmeye devam etmektir.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutlarken, vatanımızın birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum."dedi.