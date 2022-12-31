Dağlı: Yeni yılı coşkuyla ve güzellikler getirmesini umut ederek karşılıyoruz

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Nida Zeliha Çiçek’in sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte, yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşayan öğrenciler, iyi dileklerde bulunarak yeni yıl pastası kesti.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Covid-19 pandemisi sürecinde ailelerimizin, sevdiklerimizin ne kadar kıymetli, sağlık çalışanlarımızın ise ne kadar önemli olduğunu bir kez daha öğrendik. Yaşanan olumsuzluklara rağmen bugün hep birlikte yeni yılı coşkuyla ve güzellikler getirmesini umut ederek karşılıyoruz” dedi.

Covid-19 pandemisi nedeniyle son iki senedir ülkemizde ve dünyada çok zor günler yaşandığını anımsatan Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:

“SANKO Üniversitesi olarak 2022 yılında çok sayıda başarıya imza attık. Sevgili öğrencilerim, sizlerin de ilerde çok başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum. Aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte 2023 yılının hepinize sağlık ve başarı getirmesini diliyorum.”

Etkinliğe; Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Mıhçıoğlu, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Efsun Karabudak, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu ile öğrenci kulüp akademik danışmanları katıldı.

Etkinlik, sürpriz hediyelerin olduğu çekiliş ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.