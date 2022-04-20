Galeriler Yazarlar
Adıyaman 22
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.531,86
ALTIN
921,28
DOLAR
14,68
STERLİN
19,14
EURO
15,93

Dağlı: TBMM’nin açılmasıyla bağımsızlığa giden yolumuz aydınlandı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, TBMM’nin açılmasıyla bağımsızlığa giden yolun aydınlandığını belirtti.

20 Nisan 2022 Çarşamba 15:14
2 Okunma
Dağlı: TBMM’nin açılmasıyla bağımsızlığa giden yolumuz aydınlandı

TBMM’nin açılışının 102’nci yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, “Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, bağımsızlığa giden yolumuzun aydınlandığı TBMM’nin açıldığı 23 Nisan tarihini geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bayram olarak armağan etmesi ile iki büyük gururu bir arada yaşıyoruz” dedi.
“Tarihimizin en zor dönemlerini yaşadığımız Kurtuluş Savaşı yıllarında halkın temsilcilerinden oluşan Büyük Millet Meclisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde vatanın bütünlüğünün korunmasına ve tam bağımsızlığın kazanılmasına yönelik aldığı kararlar ile egemenliğimizin en büyük teminatı olmuştur” diyen Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:
“Her türlü zorluğun ve yokluğun yaşandığı dönemde halkımız kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla yurdun dört bir yanındaki işgalci güçlere karşı, tarihte benzerine az rastlanır bir direniş göstererek Kurtuluş Savaşı mucizesini gerçekleştirmiştir.
Büyük Önderimiz, bu zor günlerin kurtuluşu olan Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı tarihi, geleceğin emanetçileri olan çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir.  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarının ilk ve tek çocuk bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bugünün küçükleri yarının büyükleridir’ sözleri ile daha da anlam bulan bu önemli gün, yarınımızın emanetçileri çocuklarımıza verdiğimiz değer ve onlara olan inancımızın da sembolü olmuştur.”  
Prof. Dr. Dağlı, “TBMM’nin açılışının 102’nci gurur yılını yaşarken, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan topraklarının bağımsızlığı için canlarını vermekten çekinmeyen şehitleri ve gazileri minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum" ifadelerine yer verdi. 

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 20.04.2022 15:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çelikhan'da 'Koordinasyon Toplantısı' düzenlendi
Çelikhan'da 'Koordinasyon Toplantısı' düzenlendi
Başkan Kılınç, minik öğrencilerle birlikte yangın eğitimi aldı
Başkan Kılınç, minik öğrencilerle birlikte yangın eğitimi aldı
Milletvekili ve Belediye Başkanı Kılınç, itfaiyecilerle iftarda buluştu
Milletvekili ve Belediye Başkanı Kılınç, itfaiyecilerle iftarda buluştu
Akıncılar Belediye Başkanı Çetinkaya'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Akıncılar Belediye Başkanı Çetinkaya'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Adıyaman Belediyesi ile AB'den engellilere eğitim - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi ile AB'den engellilere eğitim - Videolu Haber
Adıyaman'da yetim çocuklar iftarda buluştu
Adıyaman'da yetim çocuklar iftarda buluştu
Sevgi evleri çocukları Vali Mahmut Çuhadar’ın iftar sofrasına konuk oldu
Sevgi evleri çocukları Vali Mahmut Çuhadar’ın iftar sofrasına konuk oldu
Konukoğlu SANKO’da Ramazan Sohbetleri’ne konuk olacak
Konukoğlu SANKO’da Ramazan Sohbetleri’ne konuk olacak
Engelli ve yaşlılara yönelik evde tıraş hizmeti devam ediyor
Engelli ve yaşlılara yönelik evde tıraş hizmeti devam ediyor
Zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı
Zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı
Başkan Kılınç, Ankara’da temaslarda bulundu
Başkan Kılınç, Ankara’da temaslarda bulundu
Kavga ihbarına gelen polislere pasta ikramı
Kavga ihbarına gelen polislere pasta ikramı
DSİ heyeti barajlarda incelemede bulundu
DSİ heyeti barajlarda incelemede bulundu
Ulubey: Depremleri önleyemeyiz fakat felaketleri önleyebiliriz
Ulubey: Depremleri önleyemeyiz fakat felaketleri önleyebiliriz
Siyasetçi-İş İnsanı Karahan'dan bin aileye Ramazan kumanyası
Siyasetçi-İş İnsanı Karahan'dan bin aileye Ramazan kumanyası
Başkan Kılınç, Kapcami Mahallesinin sorunlarını dinledi
Başkan Kılınç, Kapcami Mahallesinin sorunlarını dinledi
Başkan Kılınç, Esnaf ziyaretlerine devam ediyor
Başkan Kılınç, Esnaf ziyaretlerine devam ediyor
Asfalt çalışmaları hız kazandı
Asfalt çalışmaları hız kazandı
Adıyaman'da 'Ayın Personelleri' ödüllendirildi
Adıyaman'da 'Ayın Personelleri' ödüllendirildi
Başkan Kılınç, Birim müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı
Başkan Kılınç, Birim müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı
Adıyaman’daki GES kapasite sorunu bakanlığa iletildi
Adıyaman’daki GES kapasite sorunu bakanlığa iletildi
Adıyaman'da projeleri değerlendirme toplantısı yapıldı
Adıyaman'da projeleri değerlendirme toplantısı yapıldı
Vali Çuhadar Adıyaman tarımını değerlendirdi
Vali Çuhadar Adıyaman tarımını değerlendirdi
Ergüder'den '10 Nisan Polis Günü' mesajı
Ergüder'den '10 Nisan Polis Günü' mesajı
Vali Çuhadar'dan '10 Nisan Polis Haftası' mesajı
Vali Çuhadar'dan '10 Nisan Polis Haftası' mesajı
Tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya bırakıldı - Videolu Haber
Tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya bırakıldı - Videolu Haber
Emniyet Müdürü Ergüder'den Vali Çuhadar’a 177. yıl ziyareti
Emniyet Müdürü Ergüder'den Vali Çuhadar’a 177. yıl ziyareti
SANKO Holding tarafından yapılacak öğretmenevinin protokolü imzalandı
SANKO Holding tarafından yapılacak öğretmenevinin protokolü imzalandı
Başkan Kılınç, asfalt çalışmalarını inceledi
Başkan Kılınç, asfalt çalışmalarını inceledi
Özel hastaneden köy okuluna yardım
Özel hastaneden köy okuluna yardım

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim