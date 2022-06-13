Cumhuriyet Mahallesi'nde yol yenileme çalışması

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi'nde sürdürülen yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler sırasında işçilerle sohbet eden Başkan Kılınç, yetkililerden bilgi aldı.

Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Kılınç, "Halkımıza hak ettiği hizmetleri sunmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, il genelinde başlatmış olduğumuz asfalt serim çalışmalarımıza Müftülük Caddesinde devam ediyoruz. Hemşerilerimize göstermiş oldukları sabır ve anlayış için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Bölge sakinleri de yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: PHA