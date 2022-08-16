Cumhuriyet Caddesi'nde altyapı çalışması

Yoğun yağışların önüne geçmek için yağmur suyu hattı ile içme suyu hattı yenilenen caddedeki çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyleyen yetkililer, altyapı çalışmalarından hemen sonra asfalt yenileme çalışmalarına başlanılacağını belirtti.

​Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti.